ACIM adquire terreno para construção de nova sede

O ano de 2017 foi marcante para a Associação Empresarial, pois foi dado um grande passo rumo à construção de uma nova sede da Associação Empresarial de Mafra.

O objetivo desta ampliação é proporcionar aos associados qualidade na prestação dos serviços, melhorando infraestrutura física, ofertando espaços mais adequados às necessidades dos usuários, além de diversificar ainda mais o leque de serviços e atividades que poderão ser oferecidos, buscando com isso, o desenvolvimento na melhoria da gestão das empresas e consequentemente o crescimento destas.

A primeira etapa era buscar a aprovação dos associados da entidade para a compra de uma área onde será edificada a nova sede da ACIM. Esta etapa foi concluída no dia 11 de julho de 2017 quando foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a compra do terreno.

Para escolha da área, foi criado na gestão 2015/2016 um comitê específico, coordenado pelo empresário Erico Luiz Beninca, para tratar do tema avaliando todas as opções a fim de buscar soluções para as necessidades da entidade. O terreno escolhido está localizado na Rua Nicolau Bley Neto, Lote nº 6, que conta com um área de 834,12m². “Assim como todas as empresas, nossa entidade cresceu e continua crescendo, buscamos as soluções para as nossas necessidades futuras” conclui o coordenador, Erico Beninca.

“Tendo em vista que precisamos pensar a Associação Empresarial para o futuro, cinco anos, dez anos, vinte e cinco anos… e que hoje já necessitamos de investimentos em acessibilidade, ampliação do número de salas para treinamentos e de apoio ao empresário, construção de um auditório que abrigue eventos de maior porte, entre outros pontos, se justifica avaliarmos um projeto para a construção de uma nova sede”, explica o presidente, Antonio Carlos Tiburske.

A compra da área foi na data de 03 de outubro de 2017, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sendo que já está devidamente escriturado e efetuado todos os registros pertinentes a aquisição.

Após a compra já efetuada, o próximo passo será a elaboração do projeto arquitetônico e financeiro para viabilizar a construção do imóvel.

Esta aquisição representa uma nova fase na história da entidade e marca um exemplo de associativismo, o qual é construído pela união de esforços e confiança dos associados na sua Associação Empresarial.