ACT Mafra: confira a relação de candidatos por sala

A Prefeitura de Mafra divulgou o edital de convocação para a realização de provas objetivas, relação de candidatos por sala, relação final de candidatos inscritos e edital final de análise de requerimento de vaga especial (PNE), do processo seletivo nº 02/2018 para a contratação de professores em caráter temporário, para o ano letivo de 2019.

As provas serão realizadas no dia 11 de novembro (domingo) na Escola de Educação Básica Barão de Antonina, que fica localizado na Rua Marechal Deodoro, nº 484 – Centro de Mafra. A abertura dos portões será as 07h50, fechamento às 08h20min e o início das provas será as 08h30.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

CRONOGRAMA

Data da Prova Escrita 11/11/2018 Classificação Final do Processo Seletivo 26/11/2018

O edital na íntegra e demais informações podem ser acessado pelo site da Prefeitura de Mafra: www.mafra.sc.gov.br

Confira a relação de candidatos por sala:

Edital final de análise de requerimento de vaga especial (PNE):