Compartilhar no Facebook

No domingo (17), por volta das 18h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 116, Bairro Faxinal, onde o vigia de uma empresa flagrou dois adolescentes, um com 16 e outro com 17 anos de idade furtando fios da rede elétrica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a revista pessoal os policiais encontraram de posse do adolescente de 17 anos um simulacro de arma de fogo. Os adolescentes foram apreendidos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.