Afinal, Mafra possui um aeroporto?

Nesta semana a notícia sobre o incêndio no “aeroporto” de Mafra causou espanto em muitas pessoas, admiração em outras e também gerou piadas nas redes sociais.

Afinal, a cidade de Mafra tem um aeroporto?

Ever Lisboa, pesquisador riomafrense (0016/ PR), em seu site oficial publicou a seguinte informação:

Mafra tem um aeródromo na verdade. O Aeródromo Hugo Werner fica localizado na Rua José Stoebel, no bairro Faxinal. Possui uma pista em grama medindo aproximadamente 920 x 99 metros de extensão para pousos e decolagens de pequenas aeronaves. O local encontra-se interditado desde 2003 pelo Departamento de Aviação Civil (ANAC), que é responsável pela fiscalização dos horários de voos, do grau de treinamento de tripulantes e da infraestrutura de aeroportos. Recentemente as autoridades locais tentaram reativar o local. Clique aqui e leia a reportagem.

