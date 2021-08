Agricultura e veterinários discutem a implementação do selo arte na região

Membros dos colegiados de agricultura e médicos veterinários que compõem a Amplanorte estiveram reunidos no auditório da associação nesta terça-feira, 10, para discutir as questões relacionadas à validação do selo arte na região do planalto norte.

Durante o encontro, as equipes técnicas dos municípios da região puderam acompanhar uma apresentação dos representantes da consultoria do SEBRAE, sobre a implementação ou adequação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e a elaboração da certificação do selo arte.

No qual foi feito um apanhado geral das normas que regem o serviço de inspeção municipal, estadual e federal e ao final os participantes puderam tirar suas dúvidas.

Sobre o selo

O Selo Arte foi criado para identificar e viabilizar a comercialização nacional de alimentos artesanais de origem animal, que vem surgindo cada vez mais. Atualmente, 123 estabelecimentos em todo o país já obtiveram o selo, sendo estampados em 160 tipos de produtos artesanais. Entre eles estão queijo de cabra, iogurte natural, leite de vaca, ricota, calabresa, manteiga e demais variedades.

A lei veio de uma demanda já antiga dos municípios, visando diminuir os processos burocráticos na regularização dos empreendimentos da agricultura familiar e de produtores artesanais, permitindo a comercialização desses produtos para todo o território nacional.

Antes desta lei, a regularização de todos os produtos alimentícios de origem animal tinha a sua circulação restrita ao sistema de inspeção ao qual era submetido. Por exemplo: O produto registrado no sistema de inspeção municipal (SIM) poderia ser comercializado apenas naquele município.

“O selo é uma importante validação para os produtos oriundos de pequenas propriedades, é um caminho fértil para percorrermos com esta política de agregação de valor, ampliação de mercado e disponibilização de produtos de qualidade e diferenciados à toda a população”, explicou o coordenador do colegiado de agricultura da Amplanorte, Adriano Marciniak.

Nos próximos meses a equipe do SEBRAE deverá voltar à região para verificar o interesses dos municípios na contratação desse serviço de adequação ou implantação do SIM.

