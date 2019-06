Ainda há vagas para as oficinas de acordeom e fuxico

Continuam abertas as inscrições para as oficinas de acordeom (com a professora Maria Izabel França Foohs Heuko) e Fuxico (com Mariane), duas novidades trazidas pela Associação Amigos da Cultura Mafrense. As aulas de acordeom acontecem às sextas-feiras, nos períodos da tarde e noite. As de fuxico acontecem nas quartas-feiras, nos períodos da manhã, tarde e noite. Os interessados podem fazer suas inscrições na Casa da Cultura, ao custo de R$ 40,00 mensais.

Outras oficinas ainda têm vagas, como as de dança, música (teclado e violão), fios (tricô, crochê e bordados), pintura em tela e tecido, e patchwork. Somente não há vagas para a de corte e costura. Todas as oficinas tem a mesma mensalidade de R$ 40,00.

A Casa da Cultura fica localizada na Rua Marechal Deodoro, s/n, em frente à escola Barão de Antonina. Informações pelos telefones (47) 3642-0488 e 99921-6174, com Bernadete.