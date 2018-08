Alargamento de via urbana na Vila Ivete visa melhorar trafegabilidade e acesso ao interior

Nesta última semana, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, realizou o alargamento da rodovia municipal benemérito Ladislau Bicheski, na Vila Ivete, na localidade conhecida como Amola Flecha. A obra compreendeu 900 metros de corte, contemplando ainda o empedramento e patrolamento da via. De acordo com a Secretaria, a obra nesta rodovia era necessária e reivindicada pelos moradores da região. Um dos representantes da comunidade local relatou à Prefeitura o contentamento da comunidade com o serviço realizado, pois traz valorização ao bairro. Além disso, contou que todos esperam ansiosamente pela pavimentação asfáltica. A rodovia é uma via urbana que dá acesso ao interior do município e serve para escoamento de safra agrícola com tráfego de veículos pesados, transporte coletivo e escolar.

A Secretaria lembra que terra removida da via foi reaproveitada em uma área do cemitério para fins de ampliação e que esta expansão está fora da área de preservação permanente do rio Matadouro. Após o aterramento da área, a mesmo será adequada para sepultamentos.