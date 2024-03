Alterados os sentidos de tráfego das ruas Marechal Deodoro e Pereira Oliveira

Compartilhar no Facebook

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra informa que está sendo feita alteração de sentido de tráfego em trecho das ruas Marechal Deodoro e Pereira Oliveira. E solicita atenção redobrada e cuidado dos motoristas.

Com as mudanças, a rua Marechal Deodoro terá sentido único da Avenida Frederico Heyse até a rua Marechal Floriano Peixoto. Já a Rua Pereira Oliveira terá sentido único da Rua Marechal Floriano Peixoto até a Avenida Frederico Heyse.

As obras de pintura indicativa do sentido das vias já estão sendo realizadas e posteriormente serão instaladas as placas. A mudança deverá ser concluída até sexta-feira, dia 16.