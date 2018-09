Alunas do CEMMA ficam em 1º e 2º lugar no concurso “Natureza, vamos preservar”

Pelo segundo ano consecutivo, a Seluma Serviços Ltda., empresa responsável pela coleta de lixo em Mafra realiza junto aos alunos da rede municipal de ensino, concurso para eleger o desenho que estampará os cerca de 13 mil carnês de cobrança de 2019. Neste ano três escolas da rede municipal participaram do concurso, sendo Beija Flor, Mario de Oliveira Goeldner e CEMMA. O tema foi “Natureza, vamos preservar?”

O desenho vencedor foi da aluna Elaine Jankovisk, da 6ª 4 do CEMMA. O segundo lugar ficou para a aluna, da mesma escola e mesma turma, Sara Heloísa Sampaio. Em terceiro lugar empataram os alunos Kauann G. Lopes Pinheiro, do Beija-Flor e Leticia Helena Taucher, do Mario de Oliveira Goeldner.

PARCERIA ASSEGURADA PARA 2019

Neste ano o concurso premiou quatro alunos, quando o previsto era de apenas três, explicaram os gerentes da empresa, dada a qualidade dos desenhos. E acrescentaram que para o próximo ano a parceria com a Secretaria de Educação de Mafra continuará. Eles explicaram que antes dos alunos produzirem os desenhos, as escolas receberam palestras de conscientização sobre o tema. E destacaram a iniciativa da EMEB Mário de Oliveria Goeldner de levar seus alunos para visitarem o aterro sanitário local. Estiveram presentes na premiação Renata Menegolla, gerente de concessão da Serrana Engenharia; Diohn do Prado, gerente operacional da Seluma e Naiara Fachini, assessora de Comunicação.

A secretária Estela Maris Bergamini Machado parabenizou os alunos e as escolas pelas conquistas e também os representante da Seluma pela iniciativa. “Podem contar conosco para o próximo ano, pois essas parcerias são muito importantes uma vez que reforçam o que vem sendo trabalhado na escola, encerrando o tema, na forma do concurso. Isso vai refletir, com certeza, nas futuras gerações”, declarou e concluiu destacando que precisamos fazer com que o tema seja um abordado no cotidiano dessa geração, para que a reciclagem possa acontecer de forma automática e consciente, como acontece hoje em Curitiba.

PREMIAÇÃO

O desenho vencedor será estampado nos carnês de cobrança da Seluma e o autor recebeu um kit com um tablet, uma bolsa mochila e guloseimas. O segundo colocado receberá um kit contendo uma bolsa/mochila de passeio, um jogo Genius e guloseimas. O terceiro colocado receberá um kit contendo uma bolsa/mochila de passeio e guloseimas

A realização é da empresa Seluma Serviços Ltda. em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.