Alunos da Vila Olsen desenvolvem criatividade unindo reciclagem e cultura

“Eu imagino: contos, cantos e encantos” foi o tema trabalhado pela professora Isabel C. Batista Soares com alunos do Jardim II, do Centro de Educação Infantil Municipal Vila Olsen, em atividade que buscouvalorizar a brincadeira, a criatividade, o lúdico e as expressões da cultura popular como meio de aprendizagem.

Eles desenvolveram bonecos utilizando materiais recicláveis, que depois ganharam vida com a criação de histórias que foram cantadas e contadas pelos próprios alunos, exercitando sua imaginação.

A gestora da unidade, Jacqueline Vanderlinde, destacou a criatividade e empenho dos alunos e da professora ao desenvolverem a atividade. “Muito legal, parabéns a todos”, declarou.