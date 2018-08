Alunos de escola municipal visitam a PRF e recebem orientações sobre trânsito em Mafra

Compartilhar no Facebook

Durante a manhã e tarde da última quinta-feira 09, crianças do ensino fundamental da Escola Mário de Oliveira Goeldner visitaram a sede da Delegacia da PRF em Mafra e conversaram com policiais rodoviários federais sobre comportamento no trânsito.

Os alunos, entre sete e nove anos de idade, assistiram a palestras de educação para o trânsito, que abordaram os cuidados e a necessidade de seguir as regras de circulação atualmente e no futuro, quando muitos se tornarão condutores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A atividade é uma parceria com a concessionária Autopista Planalto, através do projeto Escola.