Alunos de Mafra participarão de concurso de desenho da Seluma

Compartilhar no Facebook

Alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de Mafra participarão de mais uma edição do concurso de desenhos, lançado na semana pela empresa Seluma (Serviços de Limpeza Urbana de Mafra) e que visa promover a conscientização ambiental. O desenho vencedor será usado como ilustração dos carnês de cobrança da Seluma para 2025.

O tema deste ano é “Educação Ambiental & Saúde: Conscientização e Ação”, o concurso tem como objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente e da separação e reciclagem do lixo no cotidiano de todos.

Junto com o concurso, a empresa deu início a uma série de palestras na rede municipal, também com foco na educação ambiental, ministradas pela analista ambiental Rafaela Pimentel. A primeira unidade escolar a receber a palestra foi a Escola de Professor Mário de Oliveira Goeldner. A iniciativa visa contribuir para uma mudança cultural, levando os estudantes a desenvolver uma consciência responsável sobre a proteção do planeta.

Critérios

Os desenhos selecionados pelas escolas serão encaminhados à Secretaria da Educação, Esporte e Cultura, onde uma comissão julgadora, composta por técnicos da área ambiental, gestores e assistentes de comunicação, será responsável por avaliar os trabalhos de acordo com critérios como atendimento ao objetivo do concurso, expressão das ideias, originalidade e criatividade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os três melhores desenhos serão premiados, com destaque para o primeiro colocado, que será divulgado na capa do carnê de coleta de lixo de 2025. Além disso, todos os participantes receberão certificados de sua participação no concurso. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 10 de junho.

A realização é da Seluma com apoio da Secretaria Municipal de Educação. Informações através do e-mail educacao@mafra.sc.gov.br ou pelo telefone (47) 3642-1510.