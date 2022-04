Alunos de Mafra podem receber o auxílio Bolsa Estudante do Estado

O Governo do Estado publicou na sexta-feira, 22, a lista dos estudantes da rede estadual que estão elegíveis para receber a Bolsa Estudante, auxílio de até R$ 6.250 por ano para combater a evasão escolar em Santa Catarina. O documento inclui cerca de 57 mil estudantes matriculados no Ensino Médio regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de ensino e pode ser acessado nesta página.

A lista de estudantes elegíveis para receber o auxílio segue as regras previstas no decreto e no cadastro dos alunos nas escolas. O estudante deve pertencer a uma família que estava inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal em dezembro de 2021, considerando que a atualização mais recente dos dados foi em janeiro de 2022. Até dois integrantes de uma mesma família podem receber o benefício.

O pagamento ser√° dividido em 11 parcelas de R$ 568, com pagamento retroativo ao m√™s de fevereiro, quando teve in√≠cio o ano letivo. As fam√≠lias que se inscreveram no Cad√önico ap√≥s a √ļltima atualiza√ß√£o estar√£o eleg√≠veis a participar do programa Bolsa Estudante a partir do pr√≥ximo ano.

Prazo para informar os dados bancários 

A partir desta segunda-feira, 25, o responsável legal pelos estudantes contemplados deve procurar sua escola para cadastrar os dados bancários, levando o cartão do banco ou uma cópia do extrato bancário para garantir a segurança da informação. Em todos os casos, sempre que preenchidos os requisitos legais, os pagamentos serão retroativos a fevereiro de 2022.

Para quem informar os dados bancários até o dia 27 de abril, o primeiro pagamento está previsto para acontecer até o dia 20 de maio.

Para quem informar os dados de 28 de abril até o dia 13 de maio 2022, o primeiro pagamento está previsto para acontecer até o dia 31 de maio.

Para quem informar os dados entre os dias 16 de maio e 15 de junho, o primeiro pagamento está previsto para acontecer até o dia 30 de junho.

Orienta√ß√Ķes para a cria√ß√£o da conta banc√°ria

Caso o benefici√°rio n√£o possua conta corrente no Banco do Brasil, vinculada ao seu CPF, poder√° optar pela abertura de conta corrente no banco com o pacote ‚ÄúEssenciais‚ÄĚ, que n√£o possui tarifa banc√°ria. Para abertura da conta, o benefici√°rio maior de idade dever√° apresentar:

Documento de identificação com foto;

CPF (dispensável caso o documento de identificação já o contenha);

Comprovante de residência: Conta de água, luz, telefone ou gás, recibo de aluguel ou de taxa de condomínio, ou contrato de locação, emitidos há menos de 90 dias, em nome do próprio cliente ou de membro da família, quando comprovado o relacionamento entre as partes (certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade etc);

Comprovante de rendimentos, se houver.

Termo de concessão de bolsa preenchido e assinado pelo gestor da escola ou pelo Assistente de Educação.

Regras para manutenção do auxílio

Caso o aluno contemplado pelo Bolsa Estudante não apresente frequência mínima de 75% na escola durante o mês, perderá a parcela do auxílio correspondente ao período. Quando a frequência mínima não for atendida durante três meses consecutivos, ele perderá o direito ao benefício.

Ainda segundo o edital, o estudante que for reprovado no ano letivo em que recebeu a bolsa não poderá ser contemplado no ano seguinte. O programa não se aplica aos estudantes em situação de privação de liberdade ou em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Iniciativa está incluída no Programa Gente Catarina

Iniciativa lan√ßada pelo Governo do Estado em 2021, o programa Gente Catarina consiste na atua√ß√£o integrada dos diversos √≥rg√£os da administra√ß√£o estadual para elevar o √ćndice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos 61 munic√≠pios catarinenses com os menores indicadores.

Na Educa√ß√£o, uma das principais a√ß√Ķes vinculadas ao programa √© o Bolsa Estudante, aux√≠lio financeiro concedido aos estudantes que mais precisam, com o objetivo de combater a evas√£o e o abandono escolar de jovens em situa√ß√£o de vulnerabilidade social e que eventualmente podem deixar a escola para contribuir com a renda familiar.