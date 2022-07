Alunos de projeto social de Mafra são destaque em evento internacional de luta AFT

Com o objetivo tirar as crianças das ruas e trazer para dentro do tatame, Jhonjhon, professor faixa preta da academia Zeus em Mafra, tem em torno de 130 alunos junto com o projeto social #teamjhon.

Essa semana, três alunos do projeto foram destaque no evento internacional de luta AFT (Adventure Fighter Tournament) no município, tendo como luta principal a do aluno Aryeu Silveira, que mostrando seu potencial, venceu com 5 rounds. Aryeu é um atleta profissional e já recebeu convite para lutar fora do país e seguir em busca de uma bolsa-atleta ou até mesmo viver do esporte.

Junto com ele, mais três atletas: Vitor e Guilherme no juvenil, e Matheus no adulto,  também vêm ganhando espaço nos eventos.

A Prefeitura de Mafra parabeniza a iniciativa do professor, deseja sucesso aos atletas e um futuro promissor no esporte.