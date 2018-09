Alunos do Cemma defenderão a seleção catarinense de natação em Natal e São Paulo

A cidade de Mafra tem muito que se orgulhar na área esportiva, independente da modalidade, sempre está na vitrine e os méritos aos profissionais de Educação Física, estão descobrindo estes valores.

O município de Mafra hoje é uma referência na natação, através dos alunos do Cemma, têm a paixão por esta modalidade, estamos falando de Pedro Henrique Buch e Grahl de Souza e Josué Herbst Filho, após fazerem bonito na etapa estadual dos JESC em Palhoça, conquistando medalhas de ouro e prata.

Representando o município de Mafra, na fase estadual dos JESC de Natação de 12 a 14 anos, com as provas sendo realizados no Complexo Aquático da Unisul na cidade de Palhoça, estes garotos subiram no lugar mais alto do pódio.

O nadador Pedro Henrique Buch e Grahl de Souza têm a paixão pela natação desde os seus 07 anos de idade, foi campeão em duas provas nesta fase estadual dos JESC em Palhoça. Ele foi campeão nos 100 metros e 50 metros, nado borboleta e vice-campeão nos 100 metros costas. Nos 50 metros borboleta, Pedro Henrique, ocupa agora o primeiro lugar do ranking brasileiro.

Já o seu parceiro Josué Herbst Filho, foi vice-campeão em três modalidades nesta fase estadual dos JESC em Palhoça (100 metros borboleta, 400 metros livre e 200 metros medley).

Os atletas do Cemma foram convocados para representar a seleção catarinense de natação, para a etapa final dos Jogos Escolares Brasileiros na cidade de Natal no Rio Grande do Norte de 13 a 15 de novembro de 2018.

Além de integrarem a seleção catarinense para os Jogos Escolares Brasileiros em Natal, defenderão o estado de SC, no Campeonato Internacional Chico de Piscina de 27 a 29 de setembro de 2018 na cidade de Mococa/SP.

Esta etapa internacional Chico Piscinas, terá a participação de seleções dos estados do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile e a cidade de Mafra se fará presente com os atletas Pedro Henrique e Josué, através da escola Cemma.