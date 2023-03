Amplanorte elege nova presidente do Colegiado da Educação

Compartilhar no Facebook

No dia 26 de fevereiro, a Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte) elegeu a nova responsável pela coordenação do colegiado de educação dos municípios que compõem a entidade. Por unanimidade, a secretária de educação, esporte e cultura de Mafra, Jamine Emannuelle Henning, foi eleita para presidir o colegiado.

Deliberações

Na primeira reunião realizada, após a eleição, foi acordada a realização de encontros mensais, a serem sediados pelos 10 municípios da associação. Dentre outras discussões, criação de um compêndio único da região do Planalto Norte sobre os documentos oficiais que periodicamente são publicados sobre assuntos relacionados ao magistério.

A intenção da pauta, de acordo com Jamine, é tornar o Planalto Norte referência em educação no Estado. “Faremos a adesão para consultorias aos 10 municípios pela Amplanorte, seguindo as mesmas diretrizes para que todos os municípios alcancem qualidade na educação”, concluiu a nova presidente.