Amplanorte realiza consultoria em gestão da educação

A Amplanorte realizou do dia 18 a 20 de maio, na secretaria de educação de Canoinhas, uma capacitação de gestão em educação envolvendo os secretários e equipe técnica da educação dos municípios da região.

Durante esses dias, os educadores se reuniram para debater temas de relevante importância para a educação pública. Na quarta-feira foram discutidas legislações específicas da área de educação que necessitam ou não criação de políticas públicas municipais de modo que sua implementação seja realizada em sua plenitude.

Outros temas debatidos, foram os assuntos relacionados ao FUNDEB, o piso do magistério, hora atividade, carga horária e hora-aula.

“Dentre esses aspectos, debateu-se especificamente, os direitos dos profissionais do magistério e as atividades na educação num âmbito geral, compartilhando atividades junto aos demais profissionais da educação”, explicou a Consultora em Educação da FECAM, Gilmara da Silva.

Na quinta, os técnicos das secretarias de educação realizaram o monitoramento do plano municipal de educação. Foram abordados: motivos, encaminhamentos, características específicas do plano enquanto um plano subnacional e realizados exercícios referentes ao monitoramento da meta um (educação infantil) do plano.

Já no dia 20, foi discutido durante o dia todo sobre o passo a passo do SIMEC, O Sistema Integrado do Ministério da Educação, abordando o plano de ações articuladas, ‘obras 2.0’, além da plataforma +PNE.

“O intuito foi organizar as atividades no âmbito dos municípios, para que as prestações de contas, prazos com elaboração de planejamento, ou até prazos de aceitação de emendas parlamentares sejam perdidos devido ao acúmulo de trabalho nas secretarias, ou até mesmo falta de preenchimento das informações dos sistemas”, completou Gilmara.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.