Ampliação do cemitério municipal de Mafra prevê construção de mais 1200 jazigos verticais

São 6 mil m² de área que estão disponíveis e que vão contar com 1200 jazigos verticais (lóculos), capela, apoio administrativo, área de convívio e ajardinamento

Dando continuidade ao processo de ampliação do cemitério municipal, a Prefeitura de Mafra iniciou os serviços de terraplanagem na área que foi revertida ao município. São 6 mil m² de área que estão disponíveis e que vão contar com 1200 jazigos verticais (lóculos), capela, apoio administrativo, área de convívio e ajardinamento.

Essa ampliação visa otimizar espaço e garantir mais capacidade de sepulturas. De acordo com a diretora de planejamento e informações da Prefeitura, Elery Adriana Kaliski, neste primeiro momento a área será murada e feito um segundo portão de acesso ao cemitério pela rua Santa Cruz. “Estamos na fase de estudos e confecção do projeto. Também vamos realizar o mapeamento dos lotes e quadras e recadastramento”, disse. A Prefeitura lembra ainda que esta expansão está fora da área de preservação permanente do rio Matadouro, respeitando a legislação ambiental.