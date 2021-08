Aplicativo “Saúde Digital Cidadão” pode ser baixado pelos usuários do SUS de Mafra

A forma de acesso ao aplicativo encontra-se disponível na Play Store, loja de aplicativos do Google e também está disponível na Apple Store, loja de aplicativos do IOS

Com o objetivo de facilitar algumas funções realizadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Mafra, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza mais uma maneira simples para o cidadão verificar seus dados cadastrados, acompanhar os medicamentos de uso contínuo, ver os resultados de exames realizados e acompanhar a carteira de vacinação. Por meio do aplicativo “Saúde Digital Cidadão” é possível realizar estas funcionalidades pelo aparelho celular.

Baixe o aplicativo

A forma de acesso ao aplicativo está disponível na Play Store, loja de aplicativos do Google e na Apple Store, loja de aplicativos do IOS. Procurando por “Saúde Digital Cidadão” o mesmo é encontrado. Em seguida, deve-se realizar o download e a instalação do aplicativo. Depois de instalado, deve-se efetuar o cadastro, informando nome, número do CPF e do CNS.

Efetivação

Depois da inscrição o cidadão deve dirigir-se a uma unidade de saúde, para que um profissional de saúde do município libere o acesso pelo sistema Celk Saúde. Esse processo é necessário por motivos de segurança, pois como resultados de exames e agendamento de procedimento são dados sigilosos e sensíveis, é necessária a garantia de quem está cadastrando é de fato a pessoa. Portanto, é importante que a pessoa tenha seus dados atualizados junto a sua unidade de saúde (ESF) de referência.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, entre em contato com a ESF de seu bairro ou com a sua Agente Comunitária de Saúde.