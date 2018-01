Após reclamações ao atendimento e reportagem na Gazeta, UPA emite nota técnica a imprensa

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Associação Mahatma Gandhi, Organização Social responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento de Mafra (UPA), emitiu um nota técnica à imprensa. A medida foi tomada após as últimas reclamações e publicação da reportagem que apontava críticas de usuários no atendimento da unidade.

Na nota a instituição diz que os profissionais que trabalham UPA são aptos para o exercício da função e todos possuem experiência em serviço de urgência/emergência. Diz que contam com profissionais que possuem especialidades e pós-graduações.

Explicam que o tempo de atendimento na UPA 24h é variável, pois os casos graves que demandam de maior atenção dos profissionais têm preferência sobre os menos graves o que acarreta no aumento do tempo de espera. Veja o inteiro teor a nota abaixo:

NOTA TÉCNICA 001/2018

A Associação Mahatma Gandhi, Organização Social responsável pela Gestão da Unidade de Pronto Atendimento do Município de Mafra/SC, vem, por intermédio de seus representantes legais, emitir a presente NOTA TÉCNICA, para fins de esclarecer à toda população quanto ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 24horas.

De início, informamos que todos os nossos profissionais apresentam documentação exigida para o exercício do cargo, bem como tempo de experiência em serviço de urgência/emergência. Contamos, ainda, com profissionais que possuem especialidades e pós-graduações.

Nosso sistema de atendimento se baseia em classificação de risco, sendo realizado atendimento de enfermagem prévio para coleta de dados vitais e queixas do paciente para posterior avaliação medica. Sendo assim, os pacientes com maiores gravidades e riscos a vida são atendidos por prioridade, e os casos menos graves são atendidos em sequência, de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

O tempo de atendimento na UPA 24h é variável, pois os casos graves que demandam de maior atenção dos profissionais têm preferência sobre os menos graves o que acarreta no aumento do tempo de espera destes, sem prejuízo de observar o período máximo de espera de atendimento de acordo com o protocolo de classificação de risco. Caso necessário, o paciente é novamente avaliado pela enfermagem para averiguação dos dados vitais.

Transferências entre a UPA 24h de Mafra/SC e o Hospital São Vicente de Paulo ocorrem de maneira regular, não havendo horário fixo ou quantidade mínima de pacientes a serem transportados para a remoção. Quando necessário, solicita-se, ainda, suporte do SAMU de SC para os casos mais graves. Os pacientes com outros destinos são transportados por ambulâncias do Município, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, nos casos com menor gravidade, e por ambulâncias do SAMU de SC, nos casos mais graves.

É recomendado que eventuais reclamações e sugestões se façam na UPA 24h de Mafra/SC, para que tenham valor legal e possamos adotar as medidas cabíveis.

Assina a nota a gerente administrativa da UPA de Mafra – Jaqueline Karen Mazoni