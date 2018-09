Aprovadas contas do Fundeb e do PNATE do município de Mafra

O Conselho Municipal do Fundo de Manuten√ß√£o e Desenvolvimento da Educa√ß√£o B√°sica e de Valoriza√ß√£o dos Profissionais da Educa√ß√£o ‚Äď Fundeb¬†reuniu-se novamente em agosto, quando fez as presta√ß√Ķes de contas dos recursos do Fundo e do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, para o per√≠odo de janeiro a junho deste ano, as quais foram aprovadas por unanimidade.

Conforme explica√ß√Ķes da conselheira Maysa Pimentel Dzus, o munic√≠pio de Mafra recebeu nos √ļltimos seis meses pelo Fundeb, R$ 12.723.841,28, tendo investido R$ 12.048.619,89. Ela esclareceu que esses recursos n√£o s√£o provenientes do Governo Federal, mas sim s√£o receitas do munic√≠pio, como FPM, ICMS, etc., das quais a Uni√£o ret√©m 20 por cento em conta para o Fundeb.

Quanto ao PNATE, ela explicou que os recursos recebidos da uni√£o e do estado para o transporte escolar, no per√≠odo de janeiro a junho deste ano foram insuficientes em R$ 401.009,43. ‚ÄúMafra recebeu da uni√£o no per√≠odo, a soma de R$ 102.590,72 e como o munic√≠pio tamb√©m transporta alunos da rede estadual, o governo do Estado repassou, no mesmo per√≠odo, R$ 545.986,14, totalizando R$ 647.858,30 para um gasto pelo munic√≠pio no valor de R$ 1.048.867,73. Ou seja, faltaram R$ 401.009,43 para completar o total‚ÄĚ.

O munic√≠pio possui ainda uma frota pr√≥pria de 13 √īnibus escolares, que diariamente, percorrem 1.470 km/dia e que, pra a manuten√ß√£o dessa frota, a administra√ß√£o municipal utiliza de recursos pr√≥prios.

Fundeb.

O Conselho Municipal do Fundeb tem como uma de suas fun√ß√Ķes acompanhar e controlar a execu√ß√£o dos recursos federais transferidos √† conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ‚Äď PNATE, verificando os registros cont√°beis e os demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo recebimento e an√°lise da Presta√ß√£o de Contas desses Programas, encaminhando ao FNDE o Demonstrativo Sint√©tico Anual da Execu√ß√£o F√≠sico-Financeira, acompanhado de parecer conclusivo e, ainda, notificar o √≥rg√£o executor dos programas e o FNDE quando houver ocorr√™ncia de eventuais irregularidades na utiliza√ß√£o dos recursos.

Fazem parte do conselho representantes das seguintes entidades:

РConselho Municipal de Educação;

– Conselho Tutelar;

– Diretores das escolas b√°sicas p√ļblicas;

– Estudantes da educa√ß√£o b√°sica p√ļblica;

– Estudantes da educa√ß√£o b√°sica p√ļblica -indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

– Pais de alunos da educa√ß√£o b√°sica p√ļblica;

– Poder Executivo Municipal;

РPoder Executivo Municipal РSecretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

– Professores da educa√ß√£o b√°sica p√ļblica;

– Servidores t√©cnico-administrativos das escolas b√°sicas p√ļblicas.