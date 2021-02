Assistência Social de Mafra adquire produtos da agricultura familiar por meio do PAA

Os produtores cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) por meio do convênio entre o Governo Federal e a Prefeitura de Mafra podem entregar até maio os produtos que cultivam para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Mafra conta com 12 agricultores cadastrados e 24 produtos diferentes que são repassados a sete entidades da rede sócio-assistencial para completar a alimentação: Atena, Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo, APAE, Lar Nossa Senhora da Anunciação, CRAS Vila Ivete, Amadev e Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

Logística

O agricultor recebe o pagamento diretamente pelo Ministério da Cidadania. A Secretaria faz a viabilização da operacionalização do recurso do PAA que foi no valor de R$ 42.900,00 para Mafra para aquisição de produtos exclusivos da agricultura familiar, a fim de valorizar o pequeno produtor local e completar sua renda.

Palavra de agricultor

O agricultor Ocir Kuss, da localidade de Rio da Areia de Cima, entregou no dia 17 à Assistência Social 250 kg de cebolas e de abóboras cabotiá. Para ele, o programa é uma ajuda a mais no orçamento, pois sabe que a sua colheita tem destinação certa. “O plano do governo é bom, pois sei que vou colher e vender. Muda a renda, é um dinheiro certo”, já lembrando que entregará mais 250kg de cebola e abóbora em 30 dias, além de 330kg de repolho em abril. “Já cheguei a perder mais de 300kg de repolho, pois não tinha para quem vender. Agora, enquanto participar do PAA, a produção está vendida”, disse.

Produtor: faça parte do PAA

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação está selecionando produtores da agricultura familiar para complementar o PAA. O Ministério da Cidadania estendeu o prazo para apresentação dos documentos os quais devem ser levados na Secretaria até o dia 26 de fevereiro. São eles: DAP, comprovante de endereço, CPF e RG. Não será aceita CNH. Os agricultores devem apresentar os documentos para Sandra Helena Turnes na Secretaria de Assistência Social, que fica na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.