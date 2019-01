Atenção produtor rural: prazo para prestação de contas das notas fiscais de 2018 encerra dia 28 de fevereiro

O setor de Bloco de Notas da Prefeitura de Mafra comunica aos Produtores Rurais que não prestaram contas das notas fiscais do ano de 2018, deverão trazê-las com a máxima urgência até o dia 28 de fevereiro. Vale lembrar que devem ser apresentadas somente as notas emitidas no ano de 2018.

O setor de Bolo de Notas ressalta que o prazo para prestação de contas de notas é 60 dias após a emissão. O não cumprimento pode acarretar à não liberação de novas notas.

O Bloco de Notas fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 85, próximo aos Correios. O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3642-7113.