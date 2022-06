Audiências públicas terão a presença do deputado federal Pedro Uczai em Mafra

Compartilhar no Facebook

Duas audiências públicas estão agendadas para Mafra na próxima semana. Elas tratarão de assuntos importantes para o município de Mafra e região. Ambas terão a presença do deputado federal Pedro Uczai (PT).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A audiência pública do dia 24/06 irá tratar da instalação de uma universidade federal para a região do Contestado. A outra audiência, marcada para o dia 25, tratará da construção de uma cooperativa para produção de energia solar no planalto norte catarinense. O objetivo é gerar um acesso fácil à energia limpa e barata.

A participação da população é fundamental. Será um momento muito importante para Mafra e região. Toda a população está convidada. Ambas as audiências serão realizadas no Centro de Cultura e Lazer Vilanovense em Mafra. Horários:

Dia 24/06: 19h30

19h30 Dia 25/06: 09h