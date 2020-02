Aulas iniciam dia 5 nas escolas de educação infantil e ensino fundamental de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que o início das aulas na rede pública municipal será no dia 5 de fevereiro, próxima quarta-feira, para todas as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Neste ano letivo, o município contará com 29 escolas para receber 5.702 alunos, sendo 3.089 do ensino fundamental e 2.613 da Educação Infantil. Contará ainda com um contingente de cerca de 600 profissionais, dos quais aproximadamente 420 professores, além de merendeiras, profissionais da limpeza, motoristas, pessoal administrativo e vigias.

A secretária municipal de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, destacou que, a exemplo dos anos anteriores, a educação mafrense continuará primando pela qualidade dos profissionais, dos materiais e das instalações oferecidas aos alunos. Ela destacou as formações dos gestores e profissionais da educação, que já iniciaram, além das melhorias e preparativos que estão sendo feitos nas próprias escolas que receberão os alunos de 2020, bem como o recebimento de livros didáticos.

VAGAS NOS CEIM

A partir do dia 5 de fevereiro será reaberto o Sistema de Fila Única para novos cadastros para os pais interessados em colocar seus filhos nos Centros de Educação Infantil do Município. O cadastro poderá ser efetuado nas unidades escolares, ficando registrada a data e o horário, garantindo a classificação por ordem cronológica.

Para o cadastro os pais deverão apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento da criança; Carteira de Identidade e CPF dos pais; Comprovante de residência atualizado e comprovante de trabalho da mãe (no caso de inscrição para o período integral).