Aulas na UnC terão início na próxima quarta-feira 17

Capacitação um novo olhar para os desafios de 2021

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As atividades acadêmicas na Universidade do Contestado iniciam no próximo dia 17 de fevereiro, com aulas presenciais nos seis Campi. Mas desde 2020, a Instituição traçou uma série de ações de modo a estar preparada para recepcionar acadêmicos e professores em sala de aula, frente aos desafios impostos pela pandemia.

Entre as ações, a reitoria coloca em prática a partir de segunda-feira, dia 08, o programa de Capacitação Pedagógica e Administrativa 2021, voltado para os docentes e técnicos-administrativos. Entre os principais temas a serem abordados, está “Desafios do retorno às aulas presenciais”, em que a comunidade acadêmica será capacitada para recepcionar os alunos com segurança. “Todos precisam conhecer os protocolos que a Universidade traçou para obtermos um semestre letivo com qualidade e responsabilidade”, afirma a reitora Solange Sprandel da Silva.

A parceria da UnC com o Google ForEducation trará para a capacitação novas ferramentas de ensino e interação com os acadêmicos. No último dia da capacitação será abordada a preocupação da universidade para com os fatores emocionais causados pela pandemia. “Precisamos que todos os alunos e docentes estejam com sua saúde emocional preparada para o retorno as aulas”, afirma a reitora.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -