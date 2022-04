Autismo: Mafra entrega carteirinhas de identificação às pessoas diagnosticadas com TEA

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/ AEE-Atendimento Educacional Especializado realizou no dia 2 de abril, no auditório do Colégio Barão de Antonina, a entrega das primeiras Carteiras de Identificação do Autista (CIA), para pessoa diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento fez parte de uma programação em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Na programação constam ainda a Roda de Conversas nas escolas da rede, que acontecerão no mês de abril, Caminhada Azul, Palestra com Marcos Petri e Palestra sobre Autismo para os estagiários.

A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista foi um projeto idealizado pela vereadora Dircelene Dittrich Pinto, cuja Lei, de iniciativa legislativa, foi sancionada pelo Prefeito Emerson Maas, em 08 de julho de 2021 (Lei nº 4.540).

Atenção Integral

É um instrumento que visa garantir a atenção integral, ao pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, mediante a apresentação do documento. A carteira facilitará a identificação das pessoas autistas para que tenham seus direitos assegurados, inclusive de atendimento preferencial.

Para a Secretária de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning, na ocasião representando o Prefeito Emerson Maas, “trata-se de um momento importante e simbólico para a cidade e demonstra a atenção da administração com a causa da pessoa com TEA”. Ela reafirmou o compromisso do Executivo na luta por uma cidade mais inclusiva e diversa para todos. Parabenizou os profissionais engajados na ação e os beneficiados por esse importante avanço social.

A coordenadora do AEE Ana Claudia de Souza Domingues mencionou a alegria pela conquista e a importância dessa política pública para o nosso município.

Como obter a CIA

A carteira será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico com CID. As famílias interessadas devem preencher o formulário através do link https://forms.gle/7gxvKwxsimNSmfMWA

Mais informações pelo telefone (47) 3642-0958. Ramal 215.

