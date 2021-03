Compartilhar no Facebook

Piloto Júlio diz que trabalhará para Mafra retornar ao calendário do automobilismo estadual

O Automóvel Clube de Mafra tem novo presidente. O piloto Júlio de Lara assumiu o comando de entidade com o objetivo de colocar Mafra novamente no calendário do automobilismo catarinense.

O autódromo de Mafra que já foi palco de grandes disputas e competições não pode receber corridas pela falta da manutenção preventiva.

Segundo Júlio o seu trabalho à frente do Automóvel Clube de Mafra será em arrumar a infraestrutura de todo o autódromo, torre de cronometragem, box, banheiros e restaurantes, para que o autódromo possa receber corridas e voltar ao calendário de competições estaduais.

“Sabemos que teremos muito trabalho pela frente, mas nosso sonho é colocar Mafra de volta ao calendário estadual num futuro próximo, e isso nos motiva bastante. Iremos trabalhar fortemente na pista”, falou o novo presidente.

