Avatar: O Caminho da Água chega ao Cineplus Emacite

A sequência promete ser mais um evento cinematográfico, que agora entra na profundeza do oceano. Atores passaram por rigoroso treinamento de mergulho livre com alguns dos melhores especialistas em apneia do mundo. Tudo em nome do realismo.

O filme “Avatar” entrou para a história com efeitos visuais revolucionários e tecnologia inovadora. Agora, a sequência do longa, ”Avatar: O Caminho da Água’, chegou ao Cineplus.

SESSÕES: A pré-estreia será nesta quarta-feira às 20h10. A partir da quinta-feira as sessões serão: 13h30 | 17h15 | 21h