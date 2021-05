Avenida Severiano Maia é interditada parcialmente pela Defesa Civil de Mafra

A Defesa Civil de Mafra informa que, devido a riscos de desabamento das estruturas da antiga Cooperativa dos Ferroviários, foi interditada nesta tarde, a Avenida Coronel José Severiano Maia, sentido da rotatória dos Correios para o Hospital São Vicente de Paulo, Jardim América e UPA. No sentido contrário a via está fluindo normalmente.

Informa que o desvio pode ser feito pelas ruas Marechal Floriano Peixoto, Governador Jorge Lacerda e Pioneiro Antonio Cordeiro de Oliveira. A interdição aconteceu atendendo ao pedido do Corpo de Bombeiros de Mafra, por motivo de segurança, uma vez que a estrutura que já estava danificada pelo incêndio recente, ficou ainda mais comprometida com  as últimas chuvas, com riscos de colapso da estrutura.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge prédio histórico em Mafra