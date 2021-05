Incêndio atinge prédio histórico em Mafra

Por volta das 02h desta segunda-feira (10), as guarnições do ABTR-100, AT-15, AR-47, ASU-467 do Corpo de Bombeiros foram acionados via COBOM para atendimento em ocorrência de incêndio de grandes proporções localizado em uma edificações com aproximadamente 750 metros quadrados na avenida Cel José Severiano Maia, centro de Mafra.

No local aparente informações e a confirmação que a edificação estava abandonada e sem energia elétrica, estruturada com paredes de alvenaria e telhado em madeira com telhas de barro. Foi iniciado o combate a chamas que alastravam-se do centro para todas as direções da edificação. O prédio já foi sede da antiga Cooperativa dos Ferroviários de Mafra.

Foram consumidos 60 mil litros de água para o combate e o rescaldo em um total seis horas de trabalho. E apos foi iniciado uma varredura pelos integrantes da guarnição para descarte de possíveis vitimas, visto que o local era frequentado por moradores de rua e nada foi encontrado.

Após a chamas debeladas e o local isolado com fita zebrada para posterior informe pericial, comparecimento do agente Ari da Pc no local, as guarnições retornaram ao Pbm.

O Corpo de Bombeiros de Mafra contou com o apoio da guarnições do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Rio Negro.

Fotos e vídeo: Divulgação/Facebook