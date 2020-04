Bancos e lotéricas reabrem em Mafra com filas

Com a autorização para a retomada do atendimento ao público nos bancos e a abertura das lotéricas, o que era mais temido aconteceu: aglomeração de pessoas nas filas. Em todas as agências bancárias filas foram formadas ainda antes da abertura do expediente. Situação igual na única lotérica aberta na cidade, onde a fila começava no estacionamento do Hipermercado Condor.

Na quinta-feira (26) o Governo de Santa Catarina publicou o Decreto 534/2020 autorizando a abertura dos bancos e lotéricas com regras para o atendimento. A medida foi tomada para que o cidadão tivesse acesso aos benefícios sociais, dinheiro para despesas e crédito.

FUNCIONÁRIOS

– Grupo de risco: os estabelecimentos devem priorizar o afastamento de funcionários que estiverem no grupo de risco da doença, sem prejuízo de salários. A decisão inclui pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos — pessoas com o sistema imunológico enfraquecido em razão de doenças.

Rotina de trabalho:Â priorizar o trabalho remoto para os setores administrativos.

Saúde no trabalho: adotar medidas internas necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente laboral.

Transporte: com o transporte coletivo suspenso em todo o estado, os estabelecimentos bancários devem utilizar, se for necessário, serviço de fretamento para o deslocamento de seus trabalhadores. Cada veículo deve ter preenchida até metade de sua ocupação máxima de passageiros sentados, conforme o decreto, respeitando as regras de distanciamento durante a pandemia.

Higienização: os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada cliente, após entrar em contato com superfícies de uso comum, como balcões, corrimão, teclados de caixas, entre outros, e após usar o banheiro.

Atendimento ao público: os funcionários que atendem os clientes durante operações bancárias devem usar máscara cirúrgica por causa da proximidade exigida pela confidencialidade das operações. Trabalhadores que farão a organização das filas na entrada dos estabelecimentos também devem usar o equipamento de segurança. A medida não se aplica aos funcionários de lotéricas que trabalham atrás dos guichês de vidro.

CLIENTES

Clientes: controlar o acesso de clientes. As agências devem demarcar os lugares reservados e organizar as filas para garantir que seja respeitada a distância mínima de 1,5 metros entre cada pessoa.

Atendimento preferencial: idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo devem ser atendimentos com prioridade, para que elas permaneçam o mínimo de tempo possível dentro do estabelecimento.

Higienização: disponibilizar álcool em gel 70% ou antissépticos semelhantes e estabelecer a higienização de clientes e funcionários. Os produtos devem ser colocados em pontos estratégicos do ambiente, como na entrada do local, em corredores, bancões e mesas de atendimentos.

AGÊNCIAS

Controle de acesso: o funcionário mantido na porta da unidade para orientar os associados que buscarem atendimento deverá usar máscara facial cirúrgica. Também deverá ser feita uma triagem entre os clientes, encaminhando para atendimentos somente os clientes em situação emergencial, um por vez, e orientando os demais a buscarem meios eletrônicos ou por telefone.

Ambiente arejado: os estabelecimentos devem ser mantidos com todas as áreas ventiladas, incluindo refeitórios e locais de descanso dos funcionários.

Limpeza contínua: as áreas devem ser desinfetadas com produtos de limpeza e desinfeccionadas com álcool 70%. Quando possível, superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, entre outros, devem ser higienizadas.