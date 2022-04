Basquete feminino de Mafra disputará o Campeonato Estadual

Depois de praticamente dois anos de paralisação nos treinos de basquetebol feminino, devido às exigências em relação à Pandemia da COVID-19, as meninas do basquete mafrense, voltam às quadras para disputa do Campeonato Estadual de 2022, nas categorias Sub 17 e Sub 15, defendendo as cores de Mafra, com a equipe ABAM Basquetebol Mafra/DME.

O primeiro jogo da chave B, da qual Mafra faz parte, acontecerá no dia 22 de abril, no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Santo Antônio (entrada pelo portão em frente à TELL, ao lado da Giro).

Nesse dia a equipe da ABAM Basquetebol Mafra/DME vai enfrentar, às 19 horas, na categoria Sub 17, a equipe S.R. Mampituba/SATC/FME-Criciúma. Na sequencia, às 20h30min, acontecerá o jogo da categoria Sub 15.

Chave B

A ABAM Basquetebol Mafra/DME-Mafra participa da chave B do Campeonato Estadual, jogando no Sub 17 contra as equipes de Criciúma, Joinville e Campos Novos. No Sub 15, enfrentará as equipes dos municípios de Criciúma, Florianópolis, Blumenau e Joinville. O técnico da ABAM, Professor Plácido Gaissler Filho está esperançoso para o ano de 2022 e explicou que 8 meninas da atual equipe Sub 15, são remanescentes  da equipe Sub 12, que ficou em 3° lugar- medalha de bronze em 2019. Disse ser importante salientar que a equipe Sub 17 de Criciúma tem em seu elenco 3 atletas que fazem parte da Seleção Catarinense feminina, portanto quem comparecer ao ginásio terá a oportunidade de assistir um ótimo jogo de basquetebol”, concluiu.Â

Atletas Sub 17

Jogarão no dia 22 de abril, as atletas do Sub 17:

– Andressa Krol Deconto;

– Ariele Krol Deconto;

– Amanda Sperkoski Canha;

– Anna Maria Alves Moreira;

– Carla Eduarda dos Anjos Sebode;

– Eduarda Esther Sabatke;

– Emy Jargemboski

– Ellen Caroline Krol Deconto;

– Cibele Aparecida Koinatski;

– Maria Eduarda Fernandes;

– Maria Luiza Weck Grahl de Souza

Atletas Sub 15

No Sub 15 jogarão as atletas:

– Ana Caroline dos Anjos Sebode;

– Estela Koene;

– Giovanna Iunszkovski;

– Letícia dos Santos Pisk;

– Letícia Lorena;

– Maria Eduarda de Andrade;

– Maria Joana Pereira;

– Rafaela Maria Kuss;

– Thainara Levandoski dos Passos;

– Tamyres Cristiane Karvat;

– Kauane Augustin