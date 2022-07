Basquetebol feminino de Mafra fica em 2º lugar na 1ª etapa do Campeonato Estadual

1ª Etapa do Estadual LNB sub-12 e sub-13 Feminino foi disputada no período de 29 de junho a 10 de julho

Sob o comando das equipes de basquetebol feminino da ABAM Basquetebol Mafra/DME sub-12 e sub-13, o treinador Plácido Gaissler Filho, conseguiu que seus times se classificassem em segundo lugar na Primeira Etapa do Estadual LBN (Liga Norte de Basketball). Esta etapa foi disputada em Mafra, no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Santo Antônio, no dia 09 de julho.

Sub-12

A equipe disputou dois jogos, sendo o primeiro contra a equipe ASBB São Bento do Sul/FMD, vencendo de 36 x 14. No segundo jogo, contra a APAB Porto União/DME o placar foi apertado: 13 x16, dando a vitória à equipe adversária. Na classificação desta primeira etapa, Mafra ficou em segundo lugar.

Para o treinador, “foi bastante positiva a participação e o desempenho das jogadoras, principalmente no primeiro jogo contra São Bento do Sul”. No segundo jogo o treinador justificou o placar, uma vez que foi logo em seguida ao primeiro, tendo o “cansaço da equipe influenciado o resultado final”.

Sub-13

Nesta categoria a equipe mafresense também ficou em segundo lugar na etapa. Jogou contra APAB Porto União/DME, vencendo por 48 x 17. No segundo jogo, contra ASBB de São Bento Sul/FMD, perdeu por 29 x 33. “A equipe mostrou muita disposição e aplicação, que são características desta equipe. No jogo contra São Bento do Sul, Mafra perdeu o 1º quarto, empatou o 2º e 3º, indo buscar empate no 4º , levando a disputa para prorrogação”, explicou Plácido.

ABAM Basquetebol Mafra/DME – Atletas Sub-12

ATLETA TOTAL DE PONTOS (2 jogos) Emanuelly Vitória Araújo Malczevsky – Gabriela Aparecida de Andrade Fleishmann 20 – Cestinha Giovanna Streit Dvosatski – Izabella Vanzetto – Kayliane Fabyelle Frogel 06 Lavínia Silveira Mareth 02 Letícia Hack Bieliski 02 Letícia Karvat 02 Liandra Iunszkouski – Maria Clara Piaz 15 Maria Luiza Alves 02 Nicole Selonke Nunes – Raphaela Eloah Rudnik – Sibele de Lima – Thalia das Graças Ianovski – TOTAL DE PONTOS MARCADOS NOS DOIS JOGOS 49

ABAM Basquetebol Mafra/DME – Atletas Sub-13

ATLETA TOTAL DE PONTOS (2 jogos) Gabriela Aparecida Andrade Fleishmann 17 Isabella Vanzetta – Kauane Augustin 21 – Cestinha Kayliane Fabyelle Frogel – Lavínia Silveira Mareth – Letícia Hack Bieliski – Liandra Iunszkouski – Maria Clara Piaz 11 Maria Luiza Alves – Maria Luiza Fernades 02 Raphaela Eloah Rudnik – TOTAL DE PONTOS MARCADOS NOS DOIS JOGOS 51