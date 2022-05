Basquetebol feminino de Mafra vence equipe de Florianópolis

Placar de 55 x 30 deu novo ânimo à equipe mafrense

Vencer em casa dá mais sabor à vitória. Foi assim que a equipe sub-15 da ABAM Basquetebol Mafra/DME venceu a Dinâmica Basquete, de Florianópolis, por um placar de 55×30, no último sábado, 14, no Ginásio de Esportes da EEB Santo Antônio.

O treinador Plácido Gaissler Filho considerou a partida como uma grande vitória e destacou os principais momentos da partida. “A equipe de Mafra fez um primeiro quarto assustador, vencendo por 15×02. Com uma marcação individual – pressão – não dava espaço para as jogadoras de Florianópolis”, disse. Além disso, o treinador destacou a atuação da ala Maria Eduarda de Andrade e das pivôs Ana Carolina dos Anjos Sebode e Maria Joana Pereira. Já no segundo quarto Plácido teve de tirar a jogadora Maria Joana que cometeu quatro faltas e Mafra perdeu o segundo quarto por 8×9, mas fechou o primeiro tempo na frente por 23×11.

Segue o jogo

O terceiro quarto foi equilibrado, com a ABAM vencendo por 7×4. No último quarto as jogadoras de Mafra contaram com o apoio incondicional da torcida, que segundo Plácido “vibrou muito com a raça, a técnica e velocidade das atletas de Mafra”. 25×15 neste último quarto e placar final de 55×30 para Mafra. “O basquetebol mafrense pode e vai melhorar em todos os sentidos, pelo apoio que vem recebendo e pela dedicação das pessoas envolvidas. Estamos fazendo de tudo para que isso aconteça”, declarou o treinador. Ele revelou ainda que gostaria que “houvesse apoio maior dos pais, incentivando a participação de suas filhas nos treinos que ocorrem nas escolas”. São elas: EMEB Avencal São Sebastião, CEMMA, EEF Cristo Rei, EEB Professor Gustavo Friedrich, EMEB Mário de Oliveira Goeldner, EEB Monteiro Lobato, EEB Santo Antônio, EMEF São Lourenço e EEB Barão de Antonina.



Atletas Sub-15 da ABAM Basquetebol Mafra/DME