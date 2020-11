“Bazar dos Dois Reais” inicia nesta sexta-feira em Mafra com vários produtos

Será realizado a partir desta sexta-feira (06) até o dia 13 de novembro, na sede do Projeto Circo Social, situado a Rua São João, nº 178 (a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra), o grande Bazar dos Dois Reais com inúmeras opções de roupas, calçados e utilidades domésticas com o preço único de R$ 2,00 a peça. O bazar contará ainda com móveis e eletrodomésticos a preços imperdíveis.

O horário de atendimento será das 08h30 às 17h, com reposição diária dos itens para venda.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada a ação beneficente “Natal Encantado” do Projeto Circo Social, que tem estimativa de atender em torno de 3.000 crianças de Riomafra durante o mês de dezembro.

PREVENÇÃO

Serão seguidos todos os protocolos de prevenção a Covid-19. Os visitantes precisam estar de máscara de proteção facial, respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos com álcool gel disponível no local e não será permitida a entrada de crianças abaixo de 12 anos de idade no local.

ESPAÇOS

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para evitar aglomerações o bazar contará com quatro ambientes diferentes e separados (feminino, masculino, infantil e setor com artigos em geral/móveis e eletrodomésticos). Haverá reposição diária para maior conforto e apreciação dos visitantes.

Mais informações podem ser obtidas pelos fones (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra), 98485-3047 ou pelo WhatsApp 47 99763-4762.

PROGRAME-SE

Bazar dos Dois Reais

Data: 06 a 13 de novembro

Local: Rua São João, nº 178 (a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra)

Horário: 08h30 às 17h