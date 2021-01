Bazar Fixo do Circo Social retorna nesta segunda-feira (11) com novidades

Compartilhar no Facebook

O bazar fixo beneficente do Circo Social retoma as atividades nesta segunda-feira, dia 11, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Quem for ao local poderá conferir roupas, calçados, livros e acessórios a preços populares, a partir de R$ 1. O dinheiro arrecadado vai ajudar a manter os projetos sociais desenvolvidos pelo Circo Social em Mafra e Rio Negro.

Além disso, o Circo Social está arrecadando doações para o bazar. Quem tiver interesse em doar roupas, sapatos, acessórios, móveis, eletrodomésticos e artigos em geral pode levar até a sede ou até mesmo agendar a retirada em sua casa ou comércio.

Por causa da pandemia de Covid-19, só poderá entrar quem estiver de máscara de proteção facial. O distanciamento social também é obrigatório.

O Circo Social fica localizado na Rua São João, nº 178, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra. Mais informações: 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 99763 4762 (WhatsApp).

