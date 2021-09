Bloqueio dos caminhoneiros na BR-116 em Mafra foi encerrado

Nos últimos dois pontos de bloqueios, manifestantes deixaram o km 7 da BR-116 no trevo do Mallon na madrugada desta sexta-feira, em Canoinhas na manhã de ontem na BR-280

No último dia 7 (terça-feira), Dia da Independência, os caminhoneiros iniciaram um movimento de paralisação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal – STF, bloqueando vários pontos de rodovias pelo país.

Aqui em Mafra o bloqueio foi no km 07 da BR-116, no local conhecido como trevo do Mallon. No local os manifestantes abordavam veículos de carga, impedindo a passagem e a continuidade da viagem.

A paralisação que iniciou sem previsão de encerramento chegou ao seu fim na manhã desta sexta-feira (10). A desmobilização, porém, iniciou ainda na quinta-feira (9) após a divulgação de um áudio do presidente Bolsonoro, o qual pedia o fim dos bloqueios e, da nota intitulada “Declaração à Nação”, onde o presidente afirmou que não quis “agredir quaisquer dos poderes”.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal todos os pontos de bloqueios foram liberados, as últimas barreiras foram desmobilizadas por volta das 10 horas desta sexta-feira. As últimas desmobilizadas na região foram a de Mafra e Canoinhas

Ao todo foram 23 pontos de bloqueios nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. Na região do planalto norte houve registros de bloqueio em São Bento do Sul, Canoinhas e Mafra.

Continua o alerta

No entanto, as equipes da PRF permanecem de prontidão em todo o estado. Por diversas vezes nos últimos dias, manifestantes voltaram ao local após terem sido convencidos pela PRF a sair. Além disso, novos pontos de manifestação ainda podem surgir a qualquer momento, sem aviso.

Não houveram conflitos

Desde o dia 07 de setembro, a PRF em SC negociou incansavelmente com os manifestantes. As rodovias federais no estado chegaram a ter 23 pontos simultâneos de bloqueios de caminhoneiros tentando parar outros caminhoneiros, além de dezenas de outros pontos com manifestantes às margens de rodovias, mas sem alteração no fluxo de veículos.

Com muita diplomacia e negociação, não houve em nenhum momento bloqueio total de todos os veículos, como queriam muitos manifestantes. A atuação da PRF também garantiu a liberação de muitos caminhoneiros que optaram por não aderir ao movimento e que estavam retidos contra a vontade. Por fim, destaca-se que, felizmente, não foi necessário o uso da força para que o fluxo das estradas fosse normalizado.

