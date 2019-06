Bombeiros de Mafra participam de capacitação em gestão do tempo

O método ensina como agir de forma eficaz e com o mínimo de tensão em tarefas do dia a dia

Compartilhar no Facebook

Comandantes dos Bombeiros e militares das seções do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, da qual o Pelotão de Bombeiros de Mafra faz parte, participaram de uma capacitação em gestão do tempo.

A capacitação teve como base o famoso método “GTD” (abreviação de “Getting Things Done”), método de organização e produtividade pessoal criado por David Allen, cerca de 20 anos atrás, que tem como objetivo principal “esvaziar a sua mente” para aliviar todo o estresse acumulado por tanta informação, aumentar a produtividade e ter uma vida mais organizada, tanto pessoal quanto profissional.

O método ensina como agir de forma eficaz e com o mínimo de tensão em tarefas do dia a dia. E como a quantidade de informações e demandas recebidas pelos bombeiros é de grande quantidade, a capacitação visa auxiliar o efetivo no cumprimento de suas inúmeras missões e melhorar a qualidade de vida.