Com a forte chuva desta noite, um buraco se formou na BR-280, altura do KM 192, mais precisamente na região entre as localidades de Bela Vista do Sul e Lageadinho da Boa Vista. O trânsito flui normalmente, mas é preciso ter atenção ao trafegar pela via. A PRF pede atenção de todos que forem utilizar a BR nesta sexta-feira. O DNIT está no local para fazer uma avaliação da situação.

Fotos: Divulgação