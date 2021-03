Caixa abre vaga para estagiário em Mafra

A Caixa Econômica Federal abriu 4.938 novas vagas para contratar funcionários e colaboradores para fortalecer a rede de atendimento. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Para as 4.938 novas vagas, serão contratados 1.162 estagiários, 2.320 seguranças e 1.456 recepcionistas. O banco informou que já estão em andamento as contratações de 566 empregados nas regiões Norte e Nordeste, em razão da abertura de novas unidades do banco, e de mais 87 técnicos em Tecnologia da Informação (TI) que atuarão no Distrito Federal (DF).

Já os estudantes interessados nas vagas de estágio têm até o dia 15 de abril para se inscrever no Programa de Estágio Caixa. A seleção contempla estudantes do ensino médio, técnico e superior (cursos de Arquitetura, Engenharia e Direito).

Para participar, os estudantes devem acessar o site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e fazer a inscrição. No momento da inscrição, o candidato deve indicar qual localidade deseja trabalhar. O contrato é de, no máximo, dois anos. Nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, esse prazo pode ser prorrogado.