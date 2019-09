Câmara de Mafra arquiva pedido de impeachment do vereador Valdir Sokolski

A justificativa dos vereadores que votaram pelo arquivamento foi para esperar a conclusão do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público e do judiciário

Conforme havíamos adiantando na edição da última quarta-feira 25, os vereadores arquivaram o pedido de impeachment do vereador Valdir Sokolski (PSB) em Mafra.

Durante sessão ordinária, foi lida a denúncia realizada pela munícipe Ana Claudia Rocha da Silva.

Após o recebimento foi submetida em votação no plenário pelo recebimento ou não da denúncia. Por nove a três, a maioria dos vereadores optou pelo não recebimento da denúncia.

A justificativa dos vereadores que votaram pelo arquivamento foi para esperar a conclusão do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público e do judiciário. Já os favoráveis não viam necessidade de esperar as investigações mencionadas para manifestação do poder legislativo.

Votaram a favor da abertura do processo os vereadores: Edenilson Schelbauer, Abel Bicheski e Dimas Humenhuk.