Câmara de Mafra divulga nova portaria que define a jornada de trabalho

Na segunda-feira (13), a Câmara Municipal de Mafra (CMM) iniciou o revezamento da jornada presencial de trabalho dos servidores efetivos, comissionados e estagiários por meio da Portaria Nº09/220. A portaria é válida até dia 31 de maio de 2020 e o objetivo é conter a propagação do coronavírus.

A partir desta terça-feira, os funcionários serão divididos em dois turnos e o horário da CMM permanece das 08h às 12h e das 13h30 às 17h. Além disto, o servidor responsável por tarefa que somente ele saiba ou possa realizar deverá retornar imediatamente as suas atividades quando convocado pelo presidente ou diretor administrativo e financeiro. Os servidores continuarão suas atividades no regime de teletrabalho e home office.

As sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas online, ou seja, cada vereador irá acessar a reunião de casa. O vídeo na íntegra será disponibilizado no canal do Youtube da CMM.

INFORMAÇÕES

A Câmara manterá os seus canais de comunicação por e-mail. Munícipes poderão entrar em contato pelos seguintes endereços eletrônicos: imprensa@camaramafra.sc.gov.br; câmaramafra@camaramafra.sc.gov.br.