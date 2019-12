A partir do dia 23 de dezembro, a Câmara Municipal de Mafra entre em recesso de final de ano. As atividades serão retornadas no dia 06 de janeiro de 2020, conforme Decreto Legislativo Nº 07/19. O expediente permanece normal até sexta-feira, 20. As sessões ordinárias voltarão no dia 03 e 04 de fevereiro, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Mafra.

