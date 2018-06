Câmara de Mafra recebe projeto de lei que dá nome ao Centro de Cultura da Vila Nova

Na manhã desta segunda-feira (04), o Prefeito Wellington Bielecki enviou à Câmara Municipal Projeto de Lei nº. 018/2018, de 22 de maio de 2018, que “denomina Adolfo Hillebrandt o Centro de Cultura do bairro Vila Nova”. Este projeto é fruto da Lei nº 4.329 de 18 de maio de 2018 que autoriza a cessão de uso do imóvel, de propriedade do município de Mafra, à Associação Comunitária Vilanovense. Esta sessão de uso foi amplamente debatida com os membros da associação que reivindicavam há tempos um espaço para realização de atividades culturais no local. No dia 18 de maio, o prefeito recebeu novamente a comunidade e deu mais uma boa notícia, desta vez, sobre o nome que seria dado ao imóvel.

CESSÃO DE USO

O imóvel cedido pela Prefeitura à Associação possui 4.526,00 m² e de acordo com a lei, a conservação do mesmo ficará sob os cuidados da cessionária, que deverá se responsabilizar pela manutenção integral do bem. Esta concessão ficará em vigor pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data da publicação desta lei.

HOMENAGEM

Para nomear o Centro de Cultura da Vila Nova, o prefeito disse que foi analisado o histórico da vida de Adolfo Hillebrandt, e dar seu nome ao Centro seria uma justa homenagem tanto ao cidadão quanto a sua família. “Temos de reconhecer este ilustre cidadão, que escolheu Mafra para viver e criar sua família. Ele trabalhou muito para conquistar seu espaço, sempre contribuindo para o crescimento da cidade, dando exemplo de dignidade, fé e religião”, declarou. O projeto de lei destaca que Hillebrandt “contribuiu com a comunidade com a doação do terreno onde atualmente esta construída a sede do Centro Cultural do bairro Vila Nova”.

Após o encaminhamento do projeto à Câmara, o mesmo deverá ser passado pela apreciação e votação dos vereadores. O próximo passo será a sanção da lei pelo Prefeito.

Quem foi Adolfo Hillebrandt – breve histórico

Nascido em 1º de agosto do ano de 1913 em São Bento do Sul, Adolfo Hillebrandt, trabalhou como agricultor e sapateiro. Em 1937, aos 24 anos, casou-se com Thereza Bayerl. Juntos tiveram três filhos. Em 1955 a família veio para Mafra. Na época comprou propriedade com 24.200 m² de terreno, situado na estrada Itaiópolis que mais tarde veio a ser nomeada como Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova. Adolfo continuou trabalhando na lavoura e também como pedreiro e carpinteiro na construção civil. Ajudou na construção antiga sede da rádio São José que ficava dentro do pátio do que atualmente é a Igreja Matriz São José. Foi atuante na igreja e também nas atividades realizadas na Sociedade Concórdia Vilanovense. Faleceu com 74 anos no dia 14 de julho de 1988 em Rio Negro/PR. Com o decorrer da sua vida pode deixar a todos o exemplo de um bom cidadão, que se preocupou com o bem comum, e que conseguiu contribuir com a comunidade com a doação do terreno onde atualmente está construída a sede do Centro Cultural do bairro Vila Nova.