Câmara entrega moção de aplausos em Curitiba

A entrega da moção de aplausos a escritora Lila Tecla ocorreu de forma inusitada. A vereadora Claudia Bus (PTB) viajou até Curitiba para realizar a entrega. A escritora Lila recebeu a moção de aplausos por ser a nova importal da Academia Feminina de Letras do Paraná.

Durante a visita a escritora mafrense, a legisladora foi recebida pela escritora, sua família e pelo vereador da capital Jairo Marcelino (PSD). A vereadora Claudia contou que se sentiu acolhida pela Lila Tecla e sua família. Ainda avaliou a recepção como a mais calorosa de sua vida.

A homenageada nasceu em Mafra, onde passou sua infância. Depois se mudou para o Paraná. Aos 87 anos, é a nova imortal da Academia Feminina de Letras do Paraná, assumindo a cadeira nº 13, sua posse aconteceu no dia 27 de setembro de 2019, em Curitiba – PR. Ela se junta a sua irmã Iolanda T. da Silveira, também Imortal da Academia Feminina de Letras do Paraná.

Em sua bibliografia podemos encontrar as obras:

Obras individuais

Brasil literário: 1985 (poesia);

Boca bendita: 2011. (contos);

A hora vazia: 2015. (romance);

A vida alheia: 2015. (contos);

Debaixo da cama da velha: 2015. (peça teatral);

Encantando histórias: 2015. (infanto-juvenil);

Escrito no vento: 2015. (poesia);

O quarto secreto: 2015. (romance);

Parada obrigatória: 2015. (trovas)

Obras coletivas

Momento literário: 1985;

Crônicas paranaenses: 1999.;

Então é isso?: 2012.