Câmara Mirim de Mafra realiza última sessão ordinária

Na quinta-feira, 09, o projeto Câmara de Vereadores Mirim realizou sua última sessão ordinária.

Os vereadores mirins participaram de quatro sessões ordinárias e curso de capacitação de oratória e de conhecimentos político – promovido pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC).

No uso da palavra, os vereadores mirins agradeceram a experiência e a oportunidade de vivenciar um pouco da polícia mafrense. O vereador mirim Guilherme Henrique Russi (representante da Escola de Educação Básica Monteiro Lobato) enfatizou a responsabilidade de representar seus colegas de escola e também como a Câmara Mirim ajudou no seu desenvolvimento. Já a vereadora mirim Vanessa Aparecida Henrique (representante Escola Municipal de Educação Fundamental São Lourenço) destacou a importância do projeto para conhecer e vivenciar política. Para ela, a Câmara Mirim irá influenciar durante toda sua vida e no seu pensar político.

O próximo compromisso dos vereadores mirins será em setembro, quando ocorre a sessão solene em homenagem ao aniversário de Mafra. Neste evento, os vereadores mirins participarão ao lado dos vereadores oficiais.

TRIBUNA

Além disto, a sessão ordinária contou com a participação das oradoras escritas, Francisli Patrícia Pereira e Franciele Mark Koene, representando a Secretaria Municipal de Saúde, em busca do apoio dos vereadores mirins para as campanhas de vacinação e combate a dengue.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francisli Patrícia Pereira, alertou os vereadores mirins sobre a importância da vacinação. Até dia 31 de agosto, ocorre a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo. A ação envolve todos os postos de saúde do Brasil e tem como alvo principal crianças de 1 a 5 anos. O dia D de mobilização nacional no sábado, 18 de agosto, durante todo dia.

Segundo Francisli, é necessário conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância da vacinação porque é o segundo meio para prevenção de doenças. O primeiro é água potável.

Outro assunto abordado foi a dengue pela bióloga e participante do programa de endemias, Franciele Mark Koene. Segundo a profissional, foram encontrados seis focos do mosquito da dengue, chicungunha e zika – Aedes aegypti – na área central de Mafra. Nos próximos dias, será feito um mutirão para alertar moradores e identificar possíveis focos do mosquito.

VISITA

Para finalizar, os vereadores mirins visitaram a Prefeitura Municipal de Mafra. Dos 12 vereadores mirins presentes, apenas três conheciam o poder executivo mafrense. Durante a visita, os vereadores conheceram os setores de administração, fazenda, imprensa e outros.

O vereador mirim Jadson Teixeira da Silva (representante do Centro de Educação Municipal Beija-flor) contou que não imaginava que tantas pessoas trabalhavam na Prefeitura e também ficou encantando com a estrutura do prédio novo.