Câmara solicita doação do imóvel atual da sede atual ao DNIT

Na última quarta-feira 15, o presidente da Câmara de Mafra, visitou a sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) em Mafra.

Durante a reunião com o supervisor do DNIT/Mafra, engenheiro civil Jefferson Bittencourt, o presidente solicitou a doação do atual prédio da Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Mafra ao órgão.

Segundo Bittencourt, há cerca de cinco anos a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) fez um levantamento das suas propriedades e muitas foram transferidas para o DNIT. Entre elas, o prédio do poder legislativo, a sede do Club Peri.

Na próxima semana, o presidente do legislativo, junto à mesa diretora estarão solicitando ao poder executivo mafrense para que o mesmo entre com a documentação para o processo de doação das áreas e imóveis com interesse público. Além disto, o supervisor Bittencourt sinalizou que o DNIT tem intenção de transferir esses imóveis para o município.