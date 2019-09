Caminhada do Divino em Mafra será opção de lazer e turismo em outubro

Natureza, turismo rural e diversão. Estes três elementos estarão juntos na próxima realização da comunidade de Vila Ruthes/Diretoria da igreja do divino Espírito Santo, como o apoio do Conselho Municipal de Turismo de Mafra (COMTUR) em 20 de outubro. Neste dia acontece a Caminhada do Divino – Caminhada Ecológica na Comunidade de Vila Ruthes, um evento para toda a família participar. O percurso é de 11 km em meio à natureza, percorrendo paisagens naturais e podem participar crianças e adultos. A concentração está marcada para as 8 horas no Salão da Igreja do Divino Espírito Santo. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no site do ecobooking (www.ecobooking.com.br), a partir do dia 1º de outubro.

Atrações

Antes da caminhada será servido um café da manhã, às 7h30, no valor de R$ 15,00 por adesão. Depois da caminhada será servido um almoço, também por adesão, preparado pela comissão da igreja de Vila Ruthes, no valor de R$ 30,00 (sob encomenda).

Informações

Mais informações podem ser obtidas no Conselho Municipal de Turismo de Mafra pelos telefones: (47) 99127- 4200 ou (47) 99955 -2740. Este evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Mafra e EPAGRI.

Agende-se:

Evento: Caminhada do Divino – Caminhada Ecológica na Comunidade de Vila Ruthes

Data: 20 de outubro – domingo

Horário: concentração às 8 horas

Local: Salão da Igreja do Divino Espírito Santo, Vila Ruthes