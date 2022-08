Campanha Circo Social nos Bairros atende mais de 2.000 pessoas em Riomafra

Compartilhar no Facebook

A campanha “Circo Social nos Bairros” foi realizada durante os meses de julho e agosto. Nesta esta edição foram contempladas as áreas de ação social e cultural dos municípios de Mafra e Rio Negro.

Tal campanha contou com diferentes atuações, entre elas a entrega de cestas básicas e roupas para famílias em fase de vulnerabilidade social que são atendidas pelo projeto, bem como apresentação cultural do show “Mundo Mágico” em Mafra, realizado nos CEIM Nossa Senhora das Graças e Anjo da Guarda, além da Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner. Teve ainda a presença dos personagens infantis no CEIM Gunther Werner e também na Escola Municipal Celso Catalan em Rio Negro.

Ao todo mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas pela campanha, que continua com sua agenda cultural neste mês de agosto:

26/08: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Negro

27/08: Coopera Mais Civia – Espaço Álamos – Mafra (evento gratuito para comunidade)

Circo Social nos Bairros é mais um projeto desenvolvido pelo Circo Social, que visa atender diretamente locais com menos visibilidade social, principalmente, com ações direcionadas ao público que mais precisa.

